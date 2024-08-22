Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yayılarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçramış ve 22 saatlik çalışmayla kontrol altına alınmıştı. Yangın, akşam saatlerinde Gerede’nin Demirler köyü ile Berçinçatak köyü arasında bulunan Tahtalar Yaylası’nda "bitki örtüsü yangını" olarak tekrar başladı. Yangın Berçinçatak köyü sınırlarına kadar yayıldı. Berçinçatak köyünde oturan vatandaşlar ile hayvanların tahliye edilmesine karar verildi.

Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı - 1

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yayılarak Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı - 2

TEKRAR BAŞLADI

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile birlikte 22 saatte kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde Gerede’nin Demirler köyü ile Berçinçatak köyü arasında bulunan Tahtalar Yaylası’nda ‘bitki örtüsü yangını’ olarak tekrar başladı.

Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı - 3

OGM: YANGINA MÜDAHALE EDİYORUZ

Yeni başlayan yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Bolu, Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz. Yeşil Vatan hepimizin. Lütfen hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde orman yangınlarına karşı dikkatli olalım” denildi. 

Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı - 4

BOLU’DA YENİDEN BAŞLAYAN YANGINDA BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangını, akşam saatlerinde Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Berçinçatak köyü sınırlarına kadar yayıldı.

Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı - 5

Kontrol altına alındıktan sonra bu bölgede yeniden yayılmaya başlayan yangında alevlerin tehdit ettiği Berçinçatak köyünde oturan vatandaşlar ile hayvanların tahliye edilmesine karar verildi. Köyde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak belediye otobüslerine bindirilerek yakında bulunan Hacılar köyüne tahliye edildi.

Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı - 6

"YAĞMUR YAĞARSA İNŞALLAH BU YANGINDA SÖNER"

Köy sakinlerinden Ayşe Aydın (80), “Yangın haberini vatandaşların bir köylünün cenaze namazından sonra öğrendiklerini ifade ederek, “Bize ‘yangın var’ dediler. Hemen cenazeden çıkan köye doğru gitti. Yangın Demirler köyünde başlamış. Demirler köyünün vatandaşları köye geri dönmüş. Demirler köyünün yaylasından itibaren tutuşmuş. Bir de baktık ki herkes bağırmaya başladı. İtfaiye ekipleri geldi. Ekipler gelince bizim de elimiz ayağımız tutuştu. Belediye bizi yakınımızda bulunan Yağlar köyüne, Hacılar köyüne götüreceğini söylüyor. Yanımıza herhangi bir eşya almadık. Eşya alsam nereye koyacağım? Yanıma sadece ilaçlarımı aldım. İnşallah yangın evlerimize kadar gelmez. ‘Yağmur yağacak’ diyorlar. Yağmur yağarsa inşallah bu yangın da söner. Bir kısmımız yürüyemiyor yaşlılıktan, bir kısmamız iş göremiyor. Bizim için 2 gündür uğraşıyorlar. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, belediyemizden” diye konuştu.

Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı - 7

"HAYVANLARI DUMANDAN ETKİLENMEMESİ İÇİN TAHLİYE EDİYORUZ"

Berçinçatak köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını belirten Başak Güvercin, hayvanların dumandan etkilenmemesi için köyden uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Şu an ilk önceliğimiz hayvanlarımızı dumana maruz kalmadan buradan çıkartabilmek. Nasıl yapacağımıza dair herhangi bir plan, proje oluşturmadık. Ne tarafa götüreceğiz bilemiyoruz. Çünkü duman yoğunlaşmaya başladı. 30-40 adet hayvanımız var. Şu an herhangi bir devlet kurumundan bu konuyla ilgili iletişime geçmedik. Muhtemelen kendi imkanlarımızla taşımaya çalışacağız. Çevremizdeki yakınlarımızın ahırlarına götürmeye çalışacağız. Zarar gören bir hayvanımız yok. Köyde hayvanı zarar gören var mı yok mu bilmiyoruz. Herkes kendi telaşına düştü” dedi.

Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı - 8
Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı - 9
Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı - 10
Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı - 11
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