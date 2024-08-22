Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

"YAĞMUR YAĞARSA İNŞALLAH BU YANGINDA SÖNER"

Köy sakinlerinden Ayşe Aydın (80), “Yangın haberini vatandaşların bir köylünün cenaze namazından sonra öğrendiklerini ifade ederek, “Bize ‘yangın var’ dediler. Hemen cenazeden çıkan köye doğru gitti. Yangın Demirler köyünde başlamış. Demirler köyünün vatandaşları köye geri dönmüş. Demirler köyünün yaylasından itibaren tutuşmuş. Bir de baktık ki herkes bağırmaya başladı. İtfaiye ekipleri geldi. Ekipler gelince bizim de elimiz ayağımız tutuştu. Belediye bizi yakınımızda bulunan Yağlar köyüne, Hacılar köyüne götüreceğini söylüyor. Yanımıza herhangi bir eşya almadık. Eşya alsam nereye koyacağım? Yanıma sadece ilaçlarımı aldım. İnşallah yangın evlerimize kadar gelmez. ‘Yağmur yağacak’ diyorlar. Yağmur yağarsa inşallah bu yangın da söner. Bir kısmımız yürüyemiyor yaşlılıktan, bir kısmamız iş göremiyor. Bizim için 2 gündür uğraşıyorlar. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, belediyemizden” diye konuştu.