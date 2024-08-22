Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçramıştı: Kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yayılarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçramış ve 22 saatlik çalışmayla kontrol altına alınmıştı. Yangın, akşam saatlerinde Gerede’nin Demirler köyü ile Berçinçatak köyü arasında bulunan Tahtalar Yaylası’nda "bitki örtüsü yangını" olarak tekrar başladı. Yangın Berçinçatak köyü sınırlarına kadar yayıldı. Berçinçatak köyünde oturan vatandaşlar ile hayvanların tahliye edilmesine karar verildi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yayılarak Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı.