Ankara'da dehşet anları. Pompalı tüfekle köy kahvesine saldırdı, bağırmaya başladı
16.02.2026 09:46
Son Güncelleme: 16.02.2026 09:58
İHA
Ankara’nın Haymana ilçesinde bir kişi, köy kahvehanesine pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, saldırgan etkisiz hale getirildi.
Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan köy kahvehanesine elinde pompalı tüfekle giren bir kişi bağırmaya başladı. O sırada içeride bulunan bir kişi, müdahale ederek pompalı tüfeği almaya çalıştı.
IHA
Yaşanan arbede sırasında tüfek kazara ateş aldı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Olayda yaralanan olmazken kahvehanede bulunanlar, saldırganı etkisiz hale getirdi.
IHA
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine ihbar üzerine jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.