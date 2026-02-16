Ankara'da dehşet anları. Pompalı tüfekle köy kahvesine saldırdı, bağırmaya başladı

Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan köy kahvehanesine elinde pompalı tüfekle giren bir kişi bağırmaya başladı. O sırada içeride bulunan bir kişi, müdahale ederek pompalı tüfeği almaya çalıştı.