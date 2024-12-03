Ankara'da dehşet gecesi: Damat, ailesine kurşun yağdıran kayınpederini öldürdü

Olay Andiçen Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları tarıtışmaya başladı, tartışmanın büyümesi üzerine gelinin babası Ç.A. silahını çekti ve damat H.B.K.'yi, damadın annesi D.K.'yi ve damanın kardeşi S.K.'yi silahla yaraladı. Ç.A., damadın babası İ.K.'yi de darp etti.