Ankara'da dehşet gecesi: Damat, ailesine kurşun yağdıran kayınpederini öldürdü
Ankara'nın Sincan ilçesinde boşanmak isteyen çiftin aileleri arasında çıkan kavgada, damat ailesine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Kayınpederin silahla yaraladığı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay Andiçen Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları tarıtışmaya başladı, tartışmanın büyümesi üzerine gelinin babası Ç.A. silahını çekti ve damat H.B.K.'yi, damadın annesi D.K.'yi ve damanın kardeşi S.K.'yi silahla yaraladı. Ç.A., damadın babası İ.K.'yi de darp etti.