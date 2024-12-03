Ankara'da dehşet gecesi: Damat, ailesine kurşun yağdıran kayınpederini öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde boşanmak isteyen çiftin aileleri arasında çıkan kavgada, damat ailesine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Kayınpederin silahla yaraladığı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da dehşet gecesi: Damat, ailesine kurşun yağdıran kayınpederini öldürdü - 1

Olay Andiçen Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları tarıtışmaya başladı, tartışmanın büyümesi üzerine gelinin babası Ç.A. silahını çekti ve damat H.B.K.'yi, damadın annesi D.K.'yi ve damanın kardeşi S.K.'yi silahla yaraladı. Ç.A., damadın babası İ.K.'yi de darp etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da dehşet gecesi: Damat, ailesine kurşun yağdıran kayınpederini öldürdü - 2

Yaralı damat H.B.K. ve kardeşi S.K., olay yerinde ellerine geçirdikleri bir bıçakla kayınpeder Ç.A.'yı bıçakladı. Ç.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'da dehşet gecesi: Damat, ailesine kurşun yağdıran kayınpederini öldürdü - 3

Damat, damadın annesi ile damadın kardeşi ve darp sonucu yaralanan damadın babası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da dehşet gecesi: Damat, ailesine kurşun yağdıran kayınpederini öldürdü - 4

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ankara'da dehşet gecesi: Damat, ailesine kurşun yağdıran kayınpederini öldürdü - 5
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