Ankara'da düşen Libya askeri uçağı | Bakan Uraloğlu: Karakutu cihazlarının ikisi de ağır hasarlı
04.02.2026 16:05
NTV - Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağın karakutu incelemesine ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, İngiltere'de yapılan inceleme sonucu ses kayıtlarının çözümlenebildiğini, veri kayıt cihazındaysa çözümleme yapılamadığını söyledi.
Kazada ölen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağın karakutusundaki incelemelere ilişkin bilgi verdi.
Bakan Uraloğlu, uçağın kuleyle acil durum çağrısından önce de sonra da sürekli görüşme yaptığını ve elektrik arızası yaşadığından bahsettiğini söyledi.
Uraloğlu, bir müddet sonra pilotların havalimanına dönme talebini ilettiğini ve bu talebi iletmede havacılıkta kullanılan en üst çağrının bir altı olan "PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN" çağrısı yaptıklarını ifade etti.
Bu çağrıdan sonra da kulenin uçağı yönlendirme noktasında çalışmalara başladığını aktaran Uraloğlu, uçakta sistemlerin tamamen gitmesi nedeniyle manuel yönlendirme çabalarının başladığını anlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Uraloğlu, dönüş yoluna geçtikten sonra Esenboğa Havalimanı'nda bütün uçuş ve kalkışların durduğunu hatırlatarak, "Tabii son aşamada pilot, en üst seviyedeki acil durum çağrısı olan 'MAYDAY' çağrısını yapmamakla beraber bir tuşu devreye alıyor ki bu tuş bunun içindir. Bu çağrıyı da kule esasında bir anlamda görmüş oluyor. Ancak yeterince irtifaya inip havalimanına yaklaşıncaya kadar Haymana'da kaza-kırıma uğruyor. Uçaklarda iki tane cihaz vardır. Bir tanesi veri kaydı yapar, bir tanesi de ses kaydı yapar. Hani karakutu dediğimiz cihazlar bunlardır ve ikisi de ağır hasarlı. Fotoğraflarını ben de gördüm." dedi.
"PİLOTLAR JENERATÖRÜN DEVRE DIŞI KALDIĞINI SÖYLÜYOR"
Ağır hasarlı cihazları Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD olmak üzere dünyada 4 ülkenin çözebildiğini kaydeden Uraloğlu, Libya tarafıyla yapılan istişarelerle de Fransa'nın üretici ülke olması sebebiyle İngiltere'de incelenmesi kararının verildiğini söyledi.
Uraloğlu, Bakanlığın kaza-kırım ekiplerinin uçağın düştüğü noktadaki bütün incelemelerden İngiltere'deki yapılan işlemlere refakat edinceye kadar süreci takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
“Orada ses kayıt cihazında şunları gördük, uçak, 23 Aralık (2025 yılı) saat 20.17'de havalanıyor. Üç motorlu bir uçak bu. Sadece 2. dakikada pilotlar ikinci jeneratörünün devre dışı kaldığını, yaklaşık 13-14 saniye sonra üçüncü jeneratörün devre dışı kaldığını söylüyor, ancak birinci jeneratörle ilgili orada bir bilgi yok. Konuşmalar birazcık daha devam ettiğinde bütün jeneratörlerin devre dışı kaldığını sonra tekrar sistemin geldiğini bahsettiler. O kuleyle yapılan görüşmede de havalimanına geri dönüş talebinde bulunuyorlar. Uçağın, 20.17'de havalanmasından itibaren toplam 37 dakikalık bir süreç var düşene kadar. Yaklaşık 27-28. dakikaya kadar uçakla sürekli irtibat halinde olunuyor ve uçak havalimanına yönlendiriliyor.”
27. dakikadan itibaren uçakla sağlıklı iletişimin kurulamadığını dile getiren Uraloğlu, irtifa kaybettiği için radarlarda da nispeten göründüğünü, sonrasında kaybolmaya başladığını ve en son 37. dakikanın sonunda uçağın düştüğünü anlattı.
Uraloğlu, olaya ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Bütün bu incelemeler de yine onların bilgisi dahilinde arkadaşlarımıza verdiği talimat dahilinde yürütülüyor. Tabii burada şu yorumu yapabiliyoruz, ilk jeneratör veya ikinci jeneratör arızasından sonra uçağın havalimanından çok uzaklaşmadan geriye dönme talebi olsaymış problem olmayacakmış gibi yorumlar yapabiliyoruz. Yani oradaki sistemlerin tamamen devre dışı kalıncaya kadar süreçteki olaylar, işte bu ses kayıt cihazından bunları aşağı yukarı çözümlemiş olduk ama nihai karar adli kovuşturma ve bilirkişi raporları sonucunda verilecek. Buradaki sebep birazcık daha netleştirilmiş, kesinleştirilmiş olacak.
"SES CİHAZI ÇÖZÜMLENDİ, VERİ CİHAZINDAN BİLGİ ALINAMADI"
CVR'nin incelemesi tamamlandı ve bütün bilgiler alınmış oldu. Yani orada artık farklı bir bilgi yok, hasarı giderildi. Ama veri kayıt cihazı (FDR) dediğimiz cihaz çok çok eski ve çok ciddi hasar gördü. Onun içinden şu ana kadar bir bilgi elde edilemedi. Arkadaşlar çalışıyor. Acaba ilave bir bilgi çıkabilir mi diye bakıyorlar ama esasında ses kayıt cihazındaki bilgiler uçağın düşüş sebebiyle ya da süreciyle ilgili bize yeterince bilgi veriyor. Oradan ilave bir bilgi çıkarsa onu da yine adli makamlara teslim edeceğiz."
NE OLMUŞTU?
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki dört kişi ile üç mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş, Al Haddad ve beraberindeki askeri heyet ile mürettebat yaşamını yitirmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin başlattığı soruşturmada bir cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde dört cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.
Soruşturma kapsamında uçağın düştüğü bölgede güvenlik çemberi oluşturulmuş, uçak enkaz parçaları ve karakutu muhafaza altına alınmıştı.