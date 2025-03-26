Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Başkent EDAŞ Ankara planlı - anlık kesinti programı

Başkent EDAŞ 26 Mart tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar, Sincan, Yenimahalle başta olmak birçok Ankara ilçesine elektrik verilemeyecek.

26 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI