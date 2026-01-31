Ankara'da eriyen karlar barajları doldurmaya başladı

Kış aylarında beklenen yağışların bir bölümünün bahar aylarına sarkmasıyla, özellikle yüksek kesimlerde eriyen kar sularının Kurtboğazı Barajı'na ulaşması az da olsa olumlu karşılandı. Uzman isimler, yağışların devam ettiği takdirde barajdaki su seviyesinin daha da artabileceğini belirtti. Ancak, su tasarrufu konusunda tedbirli olunması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, mevcut artışın rehavete de yol açmaması gerektiğinin altını çizdi.