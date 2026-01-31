Ankara'da eriyen karlar barajları doldurmaya başladı
31.01.2026 16:29
İHA
Ankara'nın içme suyu kaynaklarından Kurtboğazı Barajı'nda, eriyen karlar ve yağışlar sonrası doluluk oranı artış göstermeye başladı.
Ankara son zamanların en kurak dönemini yaşıyor. İl genelinde kuraklığın ve yağışların azalmasıyla yaşanan su kesintisi Ankaralılar'ı mağdur etmişti. Son günlerde ise yer üstünde kalan karların erimesiyle ve yağan yağmurun etkisiyle barajlar dolmaya başladı. Ankara'nın önemli içme suyu kaynaklarından Kurtboğazı Barajı'nda, eriyen karlar ve son günlerde etkili olan yağışlar sonrası doluluk oranı artış göstermeye başladı.
Kış aylarında beklenen yağışların bir bölümünün bahar aylarına sarkmasıyla, özellikle yüksek kesimlerde eriyen kar sularının Kurtboğazı Barajı'na ulaşması az da olsa olumlu karşılandı. Uzman isimler, yağışların devam ettiği takdirde barajdaki su seviyesinin daha da artabileceğini belirtti. Ancak, su tasarrufu konusunda tedbirli olunması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, mevcut artışın rehavete de yol açmaması gerektiğinin altını çizdi.
BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) verilerine göre barajlardaki doluluk oranları; Akyar Barajı yüzde 1.99, Çamlıdere Barajı yüzde 13.74, Çubuk 2 Barajı yüzde 3.76, Eğrekkaya Barajı yüzde 17.68, Kargalı Barajı yüzde 14.02, Kavşakkaya Barajı yüzde 3.29, Kesikköprü Barajı yüzde 100, Kurtboğazı Barajı yüzde 8.90, Peçenek Barajı yüzde 15.29, Türkşerefli Barajı yüzde 5.92, Uludere Barajı yüzde 36.44 şeklinde.