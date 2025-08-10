Ankara'da faciadan dönüldü: Yangına uykuda yakalandılar, köpekleri öldü

Bölgeye devamlı çöp bırakıldığını, söz konusu yangınların kasıtlı çıkarıldığını savunan Ergül, "Şikayetçiyim, ne gerekiyorsa yapılsın ve bir daha yaşanmasın bu olay." diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.