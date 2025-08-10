Ankara'da faciadan dönüldü: Yangına uykuda yakalandılar, köpekleri öldü
Ankara'da otluk alanda başlayan yangın, bir gecekonduya sıçradı. Evin sakinleri uykuda yakalandıkları yangından son anda kurtuldu. Yangında ailenin iki köpeği öldü.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde otluk alanda çıkan ve bölgedeki tek katlı bir gecekonduya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İvedikköy Mahallesi 3572. Sokak'taki otluk alanda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.