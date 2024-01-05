Ankara'da feci kaza: Araç ikiye bölündü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken sürücü de yaralandı.

Ankara'da feci kaza: Araç ikiye bölündü - 1

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da feci kaza: Araç ikiye bölündü - 2

Yasin A. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Ankara'da feci kaza: Araç ikiye bölündü - 3

Otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünürken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da feci kaza: Araç ikiye bölündü - 4

Kazada yaralanan sürücü Yasin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, buradan da Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ankara'da feci kaza: Araç ikiye bölündü - 5

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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