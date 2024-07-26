Ankara’da feci son: Berra’dan geriye aldığı ekmekler kaldı
Ankara’da TIR’ın fırlayan tekerleği 18 yaşındaki Berra Eraslan’ın ölümüne neden oldu. Genç kızın, bakkaldan ekmek alıp evine doğru gittiği belirlenirken, kazanın olduğu yerde Berra’dan geriye bakkaldan aldığı ekmekler kaldı.
Ankara’da TIR’dan fırlayan tekerlek can aldı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ankara-Samsun yolunun Elmadağ mevkisinde meydana geldi.
Ankara yönüne giden M.Ç. yönetimindeki TIR’ın tekeri yerinden çıkarak, yaklaşık 1 kilometre savruldu.