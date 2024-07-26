Ankara’da feci son: Berra’dan geriye aldığı ekmekler kaldı

Ankara’da TIR’ın fırlayan tekerleği 18 yaşındaki Berra Eraslan’ın ölümüne neden oldu. Genç kızın, bakkaldan ekmek alıp evine doğru gittiği belirlenirken, kazanın olduğu yerde Berra’dan geriye bakkaldan aldığı ekmekler kaldı.

Ankara’da feci son: Berra’dan geriye aldığı ekmekler kaldı - 1

Ankara’da TIR’dan fırlayan tekerlek can aldı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ankara-Samsun yolunun Elmadağ mevkisinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden M.Ç. yönetimindeki TIR’ın tekeri yerinden çıkarak, yaklaşık 1 kilometre savruldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’da feci son: Berra’dan geriye aldığı ekmekler kaldı - 2

Teker, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan’a, daha sonra da park halindeki minibüse çarptı.

Berra Eraslan yaşamını yitirirken, elindeki ekmekler ise çevreye dağıldı.

Ankara’da feci son: Berra’dan geriye aldığı ekmekler kaldı - 3

BAKKALDAN EKMEK ALIP EVİNE GİDECEKTİ

Berra Eraslan’ın, kazadan birkaç dakika önce bakkaldan ekmek alırken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

Ankara’da feci son: Berra’dan geriye aldığı ekmekler kaldı - 4

Görüntüde Berra’nın bakkala girdiği, ekmek aldığı ve ödeme yaptıktan sonra tekrar çıktığı görüldü.

Ankara’da feci son: Berra’dan geriye aldığı ekmekler kaldı - 5

Bakkaldan çıktıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüyen Eraslan’a, evine gitmek için yoluna karşısına geçeceği sırada lastik çarptı.

Ankara’da feci son: Berra’dan geriye aldığı ekmekler kaldı - 6

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Berra Eraslan’ın bugün toprağa verileceği belirtilirken, gözaltına alınan TIR şoförü M.Ç’nin ise polisteki işlemleri sürüyor.

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