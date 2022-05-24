Ankara’da fırtına: Uçan çatı araçların üzerine düştü

Ankara’da sağanak ve fırtınada uçan bir binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

Haberler - İHA 24.05.2022 - 12:19

Ankara’da fırtına: Uçan çatı araçların üzerine düştü - 1

’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, Mamak Kayaş Mahallesi’nde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu.

Ankara’da fırtına: Uçan çatı araçların üzerine düştü - 2

Kopan çatı parçaları, park halindeki araçların ve bazı dairelerin balkonuna düştü.

Ankara’da fırtına: Uçan çatı araçların üzerine düştü - 3

Maddi zarara yol açan olayda araçları zarar gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Ankara’da fırtına: Uçan çatı araçların üzerine düştü - 4

Olayı karşı binadan izleyen bir vatandaş, anında polise haber verdiğini, olay sonrasında da belediye ekiplerinin sokağa gelerek mağdurlarla iletişime geçtiğini belirtti.

Ankara’da fırtına: Uçan çatı araçların üzerine düştü - 5
Ankara’da fırtına: Uçan çatı araçların üzerine düştü - 6
Ankara’da fırtına: Uçan çatı araçların üzerine düştü - 7
Ankara’da fırtına: Uçan çatı araçların üzerine düştü - 8
Ankara’da fırtına: Uçan çatı araçların üzerine düştü - 9
Ankara’da fırtına: Uçan çatı araçların üzerine düştü - 10

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