Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı

Ankara’nın simge yeri olan Kuğulu Park havuzunda bulunan fıskiyelerden çıkan suyun donması sonucu 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

Haberler - İHA 28.01.2022 - 09:01

Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 1

’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığında-10 dereceye kadar düşmesi sonucun da kentin simge yeri olan Mogan Gölü tamamen buz ile kaplandı.

Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 2

Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun donması sonucunda ise yaklaşık 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu. Vatandaşlar ise bu olayı telefonlarına kaydetti.

Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 3

Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklığında -10 derece kadar düşmesi sonucunda Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Barselona Sözleşmesi çerçevesinde 15 özel koruma bölgesinden bir tanesini oluşturan Mogan gölü tamamen buz tuttu.

Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 4

Göl içerisinde bulunan karabatak kuşları ise kendilerine alan bulmakta zorlandı. Donan göl ve içerisinde bulunan karabatak kuşları ise vatandaşlar için kartpostallık görüntüler oluştu.
Kuğulu Park’ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 5

Başkent’in simge ve uğrak yeri olan Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun ve havuzun buz tutması sonucunda yaklaşık 4 metre uzunluğunda 3 tane ayrı ayrı buz kütlesi oluştu.

Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 6

Parka gelen vatandaşlar oluşan buz kütleleri görünce şaşkınlığa uğradı. Park’ta bulunan kuğular ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 7
Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 8
Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 9
Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 10
Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 11
Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 12
Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 13
Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 14
Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 15
Ankara'da fıskiyeler dondu: 4 metrelik buz sarkıtı - 16

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