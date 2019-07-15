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Ankara'da ilk tören Beştepe'de

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı”nı ziyaret etti.

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    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk tören Ankara'da Beştepe'de yapıldı.
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdü.
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    15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.
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    Erdoğan, daha sonra Millet Camii'nde şehitler için gerçekleştirilen Hatm-i Şerif Merasimi'ne katıldı.
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    Törenden kareler...
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