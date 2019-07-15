Ankara'da ilk tören Beştepe'de
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı”nı ziyaret etti.
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115 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk tören Ankara'da Beştepe'de yapıldı.
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2Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.
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3Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdü.
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415 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.
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5Erdoğan, daha sonra Millet Camii'nde şehitler için gerçekleştirilen Hatm-i Şerif Merasimi'ne katıldı.
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6Törenden kareler...
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