Ankara'da inşaat çalışması sırasında hasar gören 2 bina tahliye edildi

"SÜREKLİ SALLANIYORDU"

Aygün, "Deprem mi oluyor psikolojisine giriyorduk çünkü ev sallanıyordu. En son artık annem, ben ve binanın diğer sakinleri sürekli uyardık 'Çok fazla yaklaşmayın.' diye. Bugün 19.30 saatlerinde bir anda binada bir ses duyduk. Balkona çıktım direkt. Garajda çökme oluşmuş. Garajın altı olduğu gibi, 3-4 metre boyunca kaymış. Ondan sonra biz de hemen indik." dedi.