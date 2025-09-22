Ankara'da iş insanına silahlı saldırı: Şoförü tarafından vuruldu
Ankara'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı, şoförü tarafından vuruldu. İş insanı saldırıdan yaralı kurtuldu. Gözaltına alınan saldırgan, üzerine kurulan şirketin batması ve borcun ödenmemesi nedeniyle olayın yaşandığını ileri sürdü.
Ankara'da bir iş insanı, silahlı saldırıya uğradı.
Olay, sabah saatlerinde Çankaya'daki Cevizlidere Caddesi'nde meydana geldi.
İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında 06 EZD 779 plakalı cipte tartışma çıktı.