Ankara'da iş insanına silahlı saldırı: Şoförü tarafından vuruldu

Ankara'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı, şoförü tarafından vuruldu. İş insanı saldırıdan yaralı kurtuldu. Gözaltına alınan saldırgan, üzerine kurulan şirketin batması ve borcun ödenmemesi nedeniyle olayın yaşandığını ileri sürdü.

Ankara'da bir iş insanı, silahlı saldırıya uğradı.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya'daki Cevizlidere Caddesi'nde meydana geldi.

İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında 06 EZD 779 plakalı cipte tartışma çıktı.

SALDIRIDAN YARALI KURTULDU

Z.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabanca ile patronu Z.E.'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından vurulan Z.E., ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın gerçekleştiği cipi güvenlik şeridi içine alarak, inceleme yaptı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., polis tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

"ÜZERİME ŞİRKET KURDU, BATTI"

Gözaltına alınan Z.Ş. ilk ifadesinde, patronu tarafından üzerine şirket kurulduğunu, şirketin battığını ve borçların ödenmediğini ileri sürdü.

Şüpheli, patronu ile bu yüzden tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

