Ankara'da kadın cinayeti: MSB'de görevli yüksek mühendis 5 yaşındaki kızı önünde öldürüldü
Ankara'da MSB'de görevli yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşinin babası K.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sırasında eşi ve 5 yaşındaki kızının da bulunduğu öğrenildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis 46 yaşındaki Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile bir araya geldi.
Burada taraflar arasında tartışma çıktı.