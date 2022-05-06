Ankara'da kamyonun çarptığı otomobillerdeki 5 kişi yaralandı

Haberler - Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 03:47
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde fireni patladığı iddia edilen kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ankara yönünde giden İbrahim Sel yönetimindeki 06 BDR 63 plakalı beton dağıtıcı takılı kamyon, Kahramankazan girişindeki Aile Yaşam Merkezi önünde kırmızı ışıkta bekleyen 06 DH 3958 ve 06 AK 6453 plakalı otomobillere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya kamyonun freninin patlamasının yol açtığı öne sürüldü.