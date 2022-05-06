Ankara'da kamyonun çarptığı otomobillerdeki 5 kişi yaralandı

Ankara’da freni patladığı idda edilen kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 03:47

Ankara'da kamyonun çarptığı otomobillerdeki 5 kişi yaralandı - 1

’nın Kahramankazan ilçesinde fireni patladığı iddia edilen kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ankara'da kamyonun çarptığı otomobillerdeki 5 kişi yaralandı - 2

Ankara yönünde giden İbrahim Sel yönetimindeki 06 BDR 63 plakalı beton dağıtıcı takılı kamyon, Kahramankazan girişindeki Aile Yaşam Merkezi önünde kırmızı ışıkta bekleyen 06 DH 3958 ve 06 AK 6453 plakalı otomobillere çarptı.

Ankara'da kamyonun çarptığı otomobillerdeki 5 kişi yaralandı - 3

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

Ankara'da kamyonun çarptığı otomobillerdeki 5 kişi yaralandı - 4

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da kamyonun çarptığı otomobillerdeki 5 kişi yaralandı - 5

Kazaya kamyonun freninin patlamasının yol açtığı öne sürüldü.

Ankara'da kamyonun çarptığı otomobillerdeki 5 kişi yaralandı - 6

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