Ankara'da kar yağışı
Anadolu Ajansı
Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.
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Ankara'da sabah saatlerinde okul ve iş yerlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, sürpizle karşılaştı.
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2Hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da kar yağışı devam ediyor.
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3Başkent'te kar yağışının perşembe günü de devam etmesi bekleniyor.
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4Ankara'da cuma günü karla karışık yağmur beklenirken, hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor.
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10Başkent'te kar yağışının perşembe günü de devam etmesi bekleniyor.
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11Ankara'da cuma günü karla karışık yağmur beklenirken, hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor.
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