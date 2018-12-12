NTV

Ankara'da kar yağışı

Anadolu Ajansı

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

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    Ankara'da sabah saatlerinde okul ve iş yerlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, sürpizle karşılaştı.

    VİDEO: İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI (KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?)

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    Hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da kar yağışı devam ediyor.
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    Başkent'te kar yağışının perşembe günü de devam etmesi bekleniyor.
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    Ankara'da cuma günü karla karışık yağmur beklenirken, hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor.
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    Başkent'te kar yağışının perşembe günü de devam etmesi bekleniyor.
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    Ankara'da cuma günü karla karışık yağmur beklenirken, hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor.
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