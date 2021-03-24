Ankara'da kar yağışı (Başkent beyaza büründü)

Ankara'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla kent beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı 24.03.2021 - 04:25

Ankara'da kar yağışı (Başkent beyaza büründü) - 1
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Ankara'da kar yağışı (Başkent beyaza büründü) - 2
Karla kaplanan kentin simge yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Ankara'da kar yağışı (Başkent beyaza büründü) - 3
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
Ankara'da kar yağışı (Başkent beyaza büründü) - 4
Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ankara'da kar yağışı (Başkent beyaza büründü) - 5
Ankara'da kar yağışı (Başkent beyaza büründü) - 6
Ankara'da kar yağışı (Başkent beyaza büründü) - 7

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