Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor (Okullar tatil)
Anadolu Ajansı
Ankara'da gece yarsı başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Ankara Valisi Şahin, "Kar yağışı beklentisi nedeniyle bugün Ankara'da okullar tatil edildi" açıklamasını yaptı.
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1Ankara'da gece yarsı başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı kent genelinde etkili oldu.
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2Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.
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Bazı bölgelerde araçlar yollarda güçlükle ilerlerken özellikle yokuşlarda duramayan araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.
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OKULLAR TATİL
Ankara Valisi Şahin, "Kar yağışı beklentisi nedeniyle bugün Ankara'da okullar tatil edildi" açıklamasını yaptı.
Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanların bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.
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5Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık Cuma günü, 1 gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar bu tarihte idari izinli sayılacaktır."
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EKİPLER SABAHA KADAR ÇALIŞTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri kar yağışının etkili olduğu kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı.
Belediye ekipleri zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için merkez ve çevre ilçeler dahil 25 bölgede çalışma yürüttü.
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Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana arterler ve bazı caddelerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yaptı.
Yetkililer sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Çankaya'da bir siteye ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 AE 825 plakalı traktör Galip Erdem Caddesi'nde yol tuzlama çalışması yaparken buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Bu esnada traktörden atlayan sürücü yaralı olarak kurtulurken aracın römork kısmı devrildi. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Devrilen traktör römorkundaki tuz dolu çuvallar çevreye savrulurken kaza nedeniyle Galip Erdem Caddesi'nin iki şeridi uzun süre ulaşıma kapandı.
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