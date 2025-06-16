Ankara'da (Keçiören, Polatlı, Yenimahalle, Ayaş) sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi programı
ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) 16 Haziran tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Keçiören, Polatlı, Yenimahalle, Ayaş ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da (Keçiören, Polatlı, Yenimahalle, Ayaş) sular ne zaman gelecek?
ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) planlı su kesintisi programına Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Keçiören, Kalecik, Polatlı, Yenimahalle, Ayaş ilçelerine yaşanan arıza nedeniyle su verilemiyor. Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, 16 Haziran tarihli su kesintisi programını inceliyor.
16 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI