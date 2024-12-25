Ankara'da korku dolu anlar: Boşanma aşamasındaki eşinin aracına kurşun yağdırdı

Ankara'da bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ve kayınbiraderinin bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kayınbiraderin de eniştesine karşılık vererek ateş ettiği belirlendi. İki zanlı da gözaltına alındı.

Ankara'da korku dolu anlar: Boşanma aşamasındaki eşinin aracına kurşun yağdırdı - 1

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Süvari 1682. Cadde'de saat 12.30 sıralarında Muhammet Y., çocuğunun eğitim gördüğü okulun önünde boşanma aşamasındaki eşi ve onun kardeşi S.K.'nin bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı.

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Ankara'da korku dolu anlar: Boşanma aşamasındaki eşinin aracına kurşun yağdırdı - 2

Olayda ölen ve yaralanan olmadı. S.K.'ye ait otomobile ve yandaki binanın duvarına kurşun isabet etti.

Ankara'da korku dolu anlar: Boşanma aşamasındaki eşinin aracına kurşun yağdırdı - 3

Çevrede paniğe yol açan saldırı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde Muhammet Y.'nin tabanca ile ateş ettiği, S.K.'nin da bu sırada araçtan inip, yanındaki tabancayla siper aldığı görüldü.

Ankara'da korku dolu anlar: Boşanma aşamasındaki eşinin aracına kurşun yağdırdı - 4

Şüpheli Muhammet Y., olayın ardından Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kayınbirader S.K.'nin de karşılık vererek ateş ettiği belirlendi. S.K., olayda kullandığı suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ankara'da korku dolu anlar: Boşanma aşamasındaki eşinin aracına kurşun yağdırdı - 5

Muhammet Y. ifadesinde, kendisinde kalan çocuğunu almak için okula geldiği sırada boşanma aşamasındaki eşi ve kardeşini gördüğünü, çocuğu kaçıracaklarını düşünerek ateş ettiğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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