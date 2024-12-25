Ankara'da korku dolu anlar: Boşanma aşamasındaki eşinin aracına kurşun yağdırdı
Ankara'da bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ve kayınbiraderinin bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kayınbiraderin de eniştesine karşılık vererek ateş ettiği belirlendi. İki zanlı da gözaltına alındı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Süvari 1682. Cadde'de saat 12.30 sıralarında Muhammet Y., çocuğunun eğitim gördüğü okulun önünde boşanma aşamasındaki eşi ve onun kardeşi S.K.'nin bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı.