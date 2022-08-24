Ankara'da mahalle arası hayvanat bahçesi: Komşular kükremelerden rahatsız

'EYLÜLDE MÜHÜRLENECEK'

Niyazi Gürel'in avukatı ise hayvanat bahçesinin kapatılması için 1,5 yıl önce ilgili kurumlara dilekçe verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Ancak buraya ruhsat verilmişti, bu nedenle biz ruhsatın iptali için bir dava açmıştık. Biz davayı yürütmenin durdurulması talepli olarak açmıştık. Yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. İş yeri sahipleri taraflarından yürütmenin durdurulması kararına itiraz edildi ama bu itiraz reddedildi. Bunun sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buranın kapatılması gerektiğine dair yazı yazıldı. Bunun sonucunda yine iş yeri sahipleri tarafından bu karara itiraz edildi, buranın kapatılmaması istendi. Ancak mahkemede de bu talep reddedildi. Bu nedenle burası artık kapatılacak.



Bakanlık tarafından hayvanların buradan nakledilmesi için iş yeri sahibine 2 aylık bir süre verildi. Bu süre eylülde bitiyor. Bunun sonucunda artık burası mühürlenecek. Hiçbir şekilde kullanıma tabi olmayacak. Hem hayvanların haklarını korumuş olduk hem de burada yaşayan insanların sağlıkları açısından geri dönülemeyecek zararları engellemiş olduk. Burası mühürlenecek eğer tekrardan devam ederseler bunun sonu hapis cezasıdır."