Ankara'da metro inşaatında göçük

Ankara'da yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metrosunun Kızılay istasyonu kısmında göçük meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber - DHA 07.09.2021 - 14:56
Saat 08.30 sularında meydana gelen olayda, Kızılay'da yer alan Güvenpark'ın içerisinde 15 metre genişliğinde göçük oluştu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, göçüğün merdiven tünelinin kazısı sırasında zeminde boşalma meydana gelmesi sonucu oluştuğu belirtildi.
Boşluğun betonla doldurulacağı da bildirildi.
''KIL PAYI KURTULDUM''
Göçükten hemen önce bölgeden geçen Eser Aksoy, "Oradan geçtiğim sırada bir ses geldi sonra orası çöktü. Kıl payı kurtuldum. Bir anda çöktü. İlk başladığında dar bir alandaydı, gitgide büyüdü. Metro çalışmasında makas koptuğu için çöktüğü söyleniyor daha sonra zeminde titremeler hissettik" dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.