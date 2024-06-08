Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Ankara’da beklenen yağış başladı. Başkentin birçok noktasında etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Aşırı yağış nedeniyle su altında kalan Ayaş Yolu trafiğe kapandı. Sincan’daki Törekent metro istasyonunda ise su baskını yaşandı. Kentte bazı metro seferleri yapılamıyor.

Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 1

Ankara’da önceki gün etkili olan fırtınanın ardından bugün bir kez daha sağanak yağış etkili oldu.

La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek, ani yağışlar yaşanacak

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Ankara’da öğle saatlerinde havanın kararmasının ardından şiddetli sağanak bastırdı.

Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 3

AYAŞ YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanak, birçok ilçede yollarda su birikintilerine neden oldu.

Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 4

Ayaş Yolu da yoğun yağış sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda araç sürücüsü, ekiplerin suyu tahliye etmesini bekledi. Bu arada yolda kalan bazı araçlar, iş makineleri ve forkliftlerle suyun olmadığı alanlara çekildi.

Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 5

METRO SEFERLERİ DURDU

Metro girişlerini su basması nedeniyle de metro seferleri durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yağış sonucu bazı metro istasyonlarında su seviyesinin normal değerlerin üzerine çıktığı belirtilerek, su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 6

Çalışmalar sonuçlanana kadar, OSB-GOP-Fatih-Harikalar Diyarı-Devlet Mah. istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği aktarılan açıklamada, "Bu güzergahta ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacak, metro seferlerimiz de Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecektir. Yaşadığımız olağandışı koşullar altında gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 7

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklara sığındı.

Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 8

Yağışın gün içinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 9
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 10
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 11
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 12
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 13
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 14
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 15
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 16
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 17
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 18
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 19
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 20
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 21
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 22
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 23
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 24
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 25
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 26
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 27
Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı - 28
DAHA FAZLA GÖSTER