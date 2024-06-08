Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı

Ayaş Yolu da yoğun yağış sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda araç sürücüsü, ekiplerin suyu tahliye etmesini bekledi. Bu arada yolda kalan bazı araçlar, iş makineleri ve forkliftlerle suyun olmadığı alanlara çekildi.