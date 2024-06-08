Ankara’da önce hava karardı ardından şiddetli sağanak etkili oldu: Ayaş Yolu kapandı, metro istasyonunu su bastı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Ankara’da beklenen yağış başladı. Başkentin birçok noktasında etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Aşırı yağış nedeniyle su altında kalan Ayaş Yolu trafiğe kapandı. Sincan’daki Törekent metro istasyonunda ise su baskını yaşandı. Kentte bazı metro seferleri yapılamıyor.
Ankara’da önceki gün etkili olan fırtınanın ardından bugün bir kez daha sağanak yağış etkili oldu.
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