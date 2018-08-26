Ankara'da orman yangını

1 Ankara'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların yoğun çabası ile söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan kül olurken, alevlere müdahale eden 1'i itfaiye personeli 9 kişi dumanlardan etkilendi.

2 Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki ODTÜ ormanlarında, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Piknik yapmak için parkta bulunan ve ormandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

3 ARAÇ YANGIN TÜPLERİ İLE MÜDAHALE ETTİLER Bu sırada yaklaşık 30 kişilik bir grup, itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etti. Araçlarındaki yangın tüpleri, kürekler ve ağaç dalları ile alevlere müdahale eden vatandaşlar yangının büyük bir kısmını söndürdü. Daha sonra olay yerine gelen orman itfaiyesi yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

4 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın kül olduğu belirtildi. Bu arada alevlere müdahale eden 1'i itfaiye personeli 9 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16