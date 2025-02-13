Ankara’da otobüs, metro, özel toplu taşıma bilet fiyatları 2025 ne kadar oldu? Ankara toplu taşıma tam ve öğrenci bilet fiyatları
Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Ankara şehir içi yolcu taşıma ücretlerinin artmasının ardından öğrenci, tam bilet fiyatları gündeme geldi. EGO Otobüs, Ankaray, metro, özel toplu taşıma ücretleri, 16 Şubat 2025 tarihinden itibaren değişecek. UKOME toplantısının ardından alınan kararla birlikte öğrenci abonmanı, öğrenci bileti ve tam bilet fiyatları belli oldu. Peki Ankara’da toplu taşıma ücretleri 2025 ne kadar zamlandı? İşte, Ankaray, otobüs, metro bilet fiyatları
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün toplu taşıma ücretlerine zam gündemiyle toplandı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan yeni karara göre yeni tam bilet, indirimli ve öğrenci bileti fiyatları değişti. Zamlı tarifenin uygulanmaya başlanacağı tarih belli olurken özellikle öğrenciler ve tam aylık abonman yapanlar ise bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Zam öncesinde tam bilet fiyatı 21 TL olurken öğrenci (indirimli) 10.50 TL olarak kullanılabiliyordu. Peki Ankara’da tam ve öğrenci bilet fiyatı ne kadar zamlandı? İşte, yapılan açıklamanın detayları…