Ankara’da otobüs, metro, özel toplu taşıma bilet fiyatları 2025 ne kadar oldu? Ankara toplu taşıma tam ve öğrenci bilet fiyatları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün toplu taşıma ücretlerine zam gündemiyle toplandı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan yeni karara göre yeni tam bilet, indirimli ve öğrenci bileti fiyatları değişti. Zamlı tarifenin uygulanmaya başlanacağı tarih belli olurken özellikle öğrenciler ve tam aylık abonman yapanlar ise bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Zam öncesinde tam bilet fiyatı 21 TL olurken öğrenci (indirimli) 10.50 TL olarak kullanılabiliyordu. Peki Ankara’da tam ve öğrenci bilet fiyatı ne kadar zamlandı? İşte, yapılan açıklamanın detayları…