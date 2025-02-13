Ankara’da otobüs, metro, özel toplu taşıma bilet fiyatları 2025 ne kadar oldu? Ankara toplu taşıma tam ve öğrenci bilet fiyatları

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Ankara şehir içi yolcu taşıma ücretlerinin artmasının ardından öğrenci, tam bilet fiyatları gündeme geldi. EGO Otobüs, Ankaray, metro, özel toplu taşıma ücretleri, 16 Şubat 2025 tarihinden itibaren değişecek. UKOME toplantısının ardından alınan kararla birlikte öğrenci abonmanı, öğrenci bileti ve tam bilet fiyatları belli oldu. Peki Ankara’da toplu taşıma ücretleri 2025 ne kadar zamlandı? İşte, Ankaray, otobüs, metro bilet fiyatları

Ankara’da otobüs, metro, özel toplu taşıma bilet fiyatları 2025 ne kadar oldu? Ankara toplu taşıma tam ve öğrenci bilet fiyatları - 1

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün toplu taşıma ücretlerine zam gündemiyle toplandı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan yeni karara göre yeni tam bilet, indirimli ve öğrenci bileti fiyatları değişti. Zamlı tarifenin uygulanmaya başlanacağı tarih belli olurken özellikle öğrenciler ve tam aylık abonman yapanlar ise bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Zam öncesinde tam bilet fiyatı 21 TL olurken öğrenci (indirimli) 10.50 TL olarak kullanılabiliyordu. Peki Ankara’da tam ve öğrenci bilet fiyatı ne kadar zamlandı? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’da otobüs, metro, özel toplu taşıma bilet fiyatları 2025 ne kadar oldu? Ankara toplu taşıma tam ve öğrenci bilet fiyatları - 2

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2025 NE KADAR OLDU?

Ankara’da toplu taşımaya zam yapılması kararı alındı. Tam bilet, 21 TL’den 26’TL’ye yükselirken indirimli veya öğrenci bileti ise tek basımlık 13 TL oldu. Zamlı tarife, 16 Şubat Pazartesi gününden itibaren Ankara’da otobüs, metro ve Ankaray’da uygulanmaya başlanacak. Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ise 350 liraya yükseltildi.

Ankara’da otobüs, metro, özel toplu taşıma bilet fiyatları 2025 ne kadar oldu? Ankara toplu taşıma tam ve öğrenci bilet fiyatları - 3

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ (ESKİ)

Tam bilet: 21.00 TL

Tam aktarma: 10.00 TL

Öğrenci: 10.50 TL

İndirimli aktarma: 6.50 TL

Ankara’da otobüs, metro, özel toplu taşıma bilet fiyatları 2025 ne kadar oldu? Ankara toplu taşıma tam ve öğrenci bilet fiyatları - 4

İSTANBUL’DA ARTIŞ OCAK AYINDA YAPILMIŞTI

İstanbul’da toplu taşımaya yapılan zam oranı yüzde 35 olarak belirlenirken tam bilet 20 liradan  27 liraya yükselmişti. Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27'ye, öğrenci 9,76 liradan 13,18'e, indirimli 2 tarifesi ise 14,32 liradan 19,33'e çıktı.

DAHA FAZLA GÖSTER