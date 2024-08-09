Ankara'da otobüs üst geçidin ayağına çarptı: 9 can kaybı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Ankara Valisi Vasip Şahin NTV canlı yayınında şoförün uyuduğu ihtimalinin değerlendirildiğini dile getirip şoförün de hayatını kaybettiğini dile getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı.
Sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.