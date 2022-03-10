Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri kontak kapattı

''SONUÇ ALANA KADAR EYLEME DEVAM EDECEĞİZ''

Görüşme sonrası açıklama yapan Yılmazer, şöyle konuştu:

"Bu bir eylem değil, çaresizlik. Akaryakıt ile alakalı ulaşım sektörünün ciddi anlamda etkilenmesinden dolayı fiyat güncellenmesinin acilen yapılması gerekiyor. Bugün Ankara'da çalışmama kararını, akaryakıt alamamamızdan dolayı uygulamak zorunda kaldık.