Ankara'da pedallar 'Umut' için döndü

"KAZA, KADER DEĞİL, CİNAYET"

Yumrutaş, bisikletin herkes için demokratik bir hak olduğuna dikkati çekerek, "Bu tip kazaların ardından bisikleti görmedim diye savunma yapıyorlar. Bu bir özür ve savunma ifadesi değil aksine suçluluğun itirafıdır. Bunlar birer kaza, kader değil, cinayettir." diye konuştu.

Bisikletin en sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı olduğunu anlatan Yumrutaş, "Kimse kimseye bisiklete binemezsin diyemez veya bisikleti yasaklayamaz. Bisiklet en sağlıklı, en ucuz, en çevreci ulaşım aracıdır. Ancak motorlu araçlar bizlere karşı bir silaha dönüşebiliyor. Bu durumdan dolayı bisikletlilerin olduğu yollarda hız sınırının 30 kilometreye düşürülmesini ve diğer yollarda da insanların güvenli bir şekilde bisiklete binebilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.