Ankara'da (Polatlı, Gölbaşı) sular ne zaman gelecek? ASKİ 30 Mayıs su kesintisi programı
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) 30 Mayıs tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı bölgelerde plansız su kesintisi meydana geldi. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara'da meydana gelen su kesintisi nedeniyle gözler Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yayımlanan duyurulara çevrildi. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, Ankara'da kesintinin sona ereceği zaman dilimini araştırıyor.
30 MAYIS SU KESİNTİSİ PROGRAMI