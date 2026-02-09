Ankara'da polisin hayatını kaybettiği olay. Bakanlık iki başmüfettiş ve üç denetçi görevlendirdi
09.02.2026 15:02
Son Güncelleme: 09.02.2026 15:11
NTV - Haber Merkezi
Ankara'da bir araç muayene istasyonundaki tartışma sırasında dövülen polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayın incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması için iki başmüfettiş ve üç denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanı görevlendirildiğini bildirdi.
Yazılı açıklamada "Elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Vahim hadisenin ardından derhal harekete geçildi." denildi.
Bakanlık tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi için iki başmüfettiş ve üç denetçinin görevlendirildiği duyuruldu.
İlgili firma tarafından da iç denetim uzmanlarının konuyu inceleyeceği belirtildi.
Açıklamada "Yargıya intikal eden olay ile ilgili adli süreç, Adalet Bakanlığımız ve devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir." ifadesi de kullanıldı.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
2 Şubat’ta meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, bir zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmıştı.
TÜVTÜRK'TEN AÇIKLAMA
TÜVTÜRK'ten de konuya ilişkin iki açıklama gelmişti. İlk açıklamada olayın ardından ilgili çalışanın işine son verildiği ifade edilmişti.
Kurumdan yapılan ikinci açıklamada ise adli süreçte ortaya çıkan yeni bulgular doğrultusunda olaya ismi karıştığı tespit edilen diğer çalışanların da iş akdinin feshedildiği ve iç soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.
Sürecin şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yürütülmesine destek olunacağı belirtilmişti.
Açıklamada, “Soruşturma makamlarına her türlü bilgi ve belge iletilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili olarak bizden istenecek her türlü desteği sağlayacağımızı belirterek, resmi makamların vereceği kararları beklediğimizi beyan ederiz.” denilmişti.