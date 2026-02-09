Ankara'da polisin hayatını kaybettiği olay. Bakanlık iki başmüfettiş ve üç denetçi görevlendirdi

TÜVTÜRK'ten de konuya ilişkin iki açıklama gelmişti. İlk açıklamada olayın ardından ilgili çalışanın işine son verildiği ifade edilmişti.

Kurumdan yapılan ikinci açıklamada ise adli süreçte ortaya çıkan yeni bulgular doğrultusunda olaya ismi karıştığı tespit edilen diğer çalışanların da iş akdinin feshedildiği ve iç soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Sürecin şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yürütülmesine destek olunacağı belirtilmişti.

Açıklamada, “Soruşturma makamlarına her türlü bilgi ve belge iletilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili olarak bizden istenecek her türlü desteği sağlayacağımızı belirterek, resmi makamların vereceği kararları beklediğimizi beyan ederiz.” denilmişti.