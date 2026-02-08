Ankara'da polisin hayatını kaybettiği olay. Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
08.02.2026 15:13
Son Güncelleme: 08.02.2026 16:54
NTV - Haber Merkezi
Ankara'da bir araç muayene istasyonundaki tartışma sırasında darp edilen polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybetmişti. Keskin'in yakınları bugün olayın yaşandığı istasyonun önünde açıklama yaptı. Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı.
Ankara'da araç muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin'in, darp edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı.
"SALDIRACAĞINI DÜŞÜNEREK YUMRUK ATTIM"
Şüphelilerden S.A. "Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım." dedi. M.Y. ise "Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin'i kesinlikle darp etmedim." ifadelerini kullandı.
Olayda hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in yakınları ve avukatı ise, olayın yaşandığı araç muayene istasyonun önünde basın açıklaması yaptı.
Keskin ailesinin avukatı, “Bu dosyanın, soruşturma aşamasından yargılama aşamasına kadar, her safhasının takipçisi olacağız. Delillerin eksiksiz toplanmasının ve olayın tüm faillerinin ortaya konulmasını, verilecek kararın toplum vicdanını tatmin edecek şekilde tesis edilmesini umut ediyoruz.” dedi.
2 şubat’ta meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, bir zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TÜVTÜRK'TEN AÇIKLAMA
TÜVTÜRK'ten konuya ilişkin 2 açıklama geldi.
İlk açıklamada olayın ardından ilgili çalışanın işine son verildiği ifade edildi.
Kurumdan yapılan ikinci açıklamada ise adli süreçte ortaya çıkan yeni bulgular doğrultusunda olaya ismi karıştığı tespit edilen diğer çalışanların da iş aktinin feshedildiği ve iç soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.
Sürecin şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yürütülmesine destek olunacağı belirtildi.
Açıklamada, “Soruşturma makamlarına her türlü bilgi ve belge iletilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili olarak bizden istenecek her türlü desteği sağlayacağımızı belirterek, resmi makamların vereceği kararları beklediğimizi beyan ederiz.” denildi.