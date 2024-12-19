Ankara'da reklam panosu tartışması
Ankara'da reklam panosu tartışması yaşanıyor. Güvenpark'a dikilen bir reklam panosuna, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de inceleme başlattı.
Ankara'nın simge noktalarından Güvenpark'a dikilen bir reklam panosu, tartışmaları da beraberinde getirdi.
Kızılay’ın merkezindeki Güvenpark’ta "1. Derece Doğal Sit Alanı’nda" yer alan bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi reklam panosu inşasına başladı.