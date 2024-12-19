Ankara'da reklam panosu tartışması

Eğer pano kaldırmazsa, konu yargıya taşınacak.

Kanuna göre "1. Derece Doğal Sit Alanı"nda izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabiliyor.