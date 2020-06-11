Ankara'da sağanak etkili oldu

Gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

İHA - Anadolu Ajansı 11.06.2020 - 21:43 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 22:22

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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
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Başkentte aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

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Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.
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Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.
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Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
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