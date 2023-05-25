Ankara'da sağanak sele neden oldu

Ankara'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çevredekiler ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 1

Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak, kısa sürede hızlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 2

Eryaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 3

Bazı araçlar su ile kaplı yolda zorlukla ilerlemeyi başarırken, bazı araçlar yolda kaldı.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 4

Gölbaşı’nda da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 5

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ankaralıları uyardı.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 6

Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışlarının akşam saatlerine kadar kuvvetli olmasının beklenildiği belirtildi.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 7

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 8
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 9
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 10
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 11
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 12
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