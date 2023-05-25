Ankara'da sağanak sele neden oldu

Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak, kısa sürede hızlandı.
Eryaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Bazı araçlar su ile kaplı yolda zorlukla ilerlemeyi başarırken, bazı araçlar yolda kaldı.
Gölbaşı’nda da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ankaralıları uyardı.
Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışlarının akşam saatlerine kadar kuvvetli olmasının beklenildiği belirtildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.