Ankara'da sağanak sele neden oldu

Gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

İHA - Anadolu Ajansı 11.06.2020 - 21:43 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 04:41

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 1
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 2

Başkentte aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - 3
Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 4
Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 5
Alt geçitlerdeki su Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çekildi.
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 6
Mahsur kalan araçlar ise kurtarıldı.
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 7
Sadece alt geçitler değil yollar da göle döndü. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 8
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 9
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 10
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 11
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 12
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 13
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 14
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 15
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 16
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 17
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 18
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 19
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 20
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 21
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 22
Ankara'da sağanak sele neden oldu - 23

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER