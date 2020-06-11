Ankara'da sağanak sele neden oldu

Gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Başkentte aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı. Alt geçitlerdeki su Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çekildi. Mahsur kalan araçlar ise kurtarıldı. Sadece alt geçitler değil yollar da göle döndü. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.