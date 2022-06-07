Ankara'da sağanak sele yol açtı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 07.06.2022 - 16:14 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 16:55
Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkisini kısa sürede gösterdi.
Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü.
Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı.
Görüntünün adresi İvedik Organize Sanayi Bölgesi..
Bir kişinin sel suyundan yüzerek kaçma anları da görüntülere yansıdı.
Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.
Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.
Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı.
Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen kuvvetli sağanak yağış sonucunda 401 ihbar ulaştığı ve derhal müdahale edildiği belirtildi. Altgeçitlerde hiçbir sorun yaşanmadığı kaydedildi.