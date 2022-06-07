Ankara'da sağanak sele yol açtı

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede yoğun su birikintileri oluşurken bazı araçların suya gömüldüğü görüldü. Bir kişi ise selden yüzerek kurtuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 07.06.2022 - 16:14 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 16:55

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 1

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkisini kısa sürede gösterdi.

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 2

Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü.

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 3

Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı.

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 4

Görüntünün adresi İvedik Organize Sanayi Bölgesi.. 

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 5

Bir kişinin sel suyundan yüzerek kaçma anları da görüntülere yansıdı.

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 6

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 7

Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 8

Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı.

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 9

Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 10

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 11

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen kuvvetli sağanak yağış sonucunda 401 ihbar ulaştığı ve derhal müdahale edildiği belirtildi. Altgeçitlerde hiçbir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Ankara'da sağanak sele yol açtı - 12

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