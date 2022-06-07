Ankara'da sağanak sele yol açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen kuvvetli sağanak yağış sonucunda 401 ihbar ulaştığı ve derhal müdahale edildiği belirtildi. Altgeçitlerde hiçbir sorun yaşanmadığı kaydedildi.