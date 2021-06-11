Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Ankara'nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

DHA 11.06.2021 - 17:17

Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı - 1
Başkent Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.
Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı - 2
Kentin birçok yerinde yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı - 3
Özellikle Sincan ilçesinde vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.
Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı - 4
İlçede cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Ankara'da sağanak su baskınlarına yol açtı - 5
Bir binanın otoparkı tamamen suyla doldu. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan otopark da suyla kaplandı. Otoparkta bulunan araçlar su içinde kaldı. Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

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