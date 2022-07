Ankara'da sel can aldı: Busenur'un akrabası da sel kurbanı

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ülke genelinde ani yağışların olduğunu dile getiren Ankara Valisi Vasip Şahin, bütün ikazlara ve her an, her noktada vatandaşların da bu konuda elinden geleni yapmasına rağmen bazı şeylerden kaçılamadığını ifade etti.



Vali Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir vatandaşımız eksi 1'de olduğu için binaya gelen sular oraya tamamen dolmuş ve orada maalesef hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Biraz önce de komşusu, zannediyorum çocuğun yardım talebini, sesini duyan bir komşumuzdu, o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlar şimdi ona da müdahale ediyor. Ama şunu bilelim ki arkadaşlarımız, bütün ekipler, itfaiyemiz, AFAD, dalgıçlar, herkes hemen buraya yönlendirildi ve hemen müdahaleye başladı. Ama maalesef dalgıçlarımız kapı kapalı olduğu için belli bir seviyenin de üzerinde su olduğu için kapıyı açamadılar, pencereden girmek zorunda kaldılar. Bir taraftan da birkaç motorla birden suların tahliyesi yapılmaya çalışıldı. Yani şunu ifade etmek istiyorum, buraya ekipler en kısa sürede intikal edip en hızlı çabayı gösterdiler ama maalesef sonuç üzücü. Bir genç kızımız vefat etti."