Ankara'da sel can aldı: Busenur'un akrabası da sel kurbanı

Yoğun yağış hayatı da olumsuz etkiledi. Bir çok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarfetti. Sağanak trafikte bulunanlara da zor anlar yaşattı. Göle dönen cadde ve yollarda çok sayıda araç su altında kaldı.

Vatandaşlar su basan araçlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.



Ani bastıran yağış nedeniyle bazı yollar ise adeta nehre dönüştü. Şiddetli akıntıya kapılan çok sayıda araç sürüklendi. Bir motosiklet kuryesi ise akıntıya kapılmaktan son anda kurtarıld