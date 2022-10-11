Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Ankara'da yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yolcuların hızla tahliye edilmesiyle yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangına, şoförün lastik patladıktan sonra yola devam etmesi sonucu sürtünmeden kaynaklı kıvılcımların neden olduğu öne sürüldü.

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - 1

Başkentte seyir halindeyken yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - 2

Edinilen bilgiye göre, bir otobüs firmasının İstanbul-Erzincan seferini yapan 35 AAV 984 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Bulvarı GİMAT kavşağında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - 3

Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki yolcuların hızla tahliye edilmesi sonucu, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - 5

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - 6

"LASTİK PATLADIKTAN SONRA YOLA DEVAM EDİLDİ" İDDİASI

Olay sırasında çevrede bulunan halı saha işletmecisi Erdal Armağan, "Aşağıda otobüsün lastiği patladı. Patlama sesine çıktım. Yoldan geçen diğer araçlar otobüsü uyardı ama otobüs sürüşe devam etti. Bu şekilde bir süre sonra altından ateş çıkmaya başladı. Ardından alev topuna döndü" dedi.

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - 7

Otobüsün patlak lastikle bir süre yoluna devam ettiğini belirten yolculardan Güneş Bilgebey de, "Otobüs Ankara'nın girişinde birkaç kez durdu. En son durdurduktan sonra arka lastiklerinin patladığını söylediler. Ankara'nın girişinden Batıkent'e kadar bu şekilde ilerledik. Yandan geçen arabalar bizi uyarmak için kornaya bastı. Daha sonra kapıları açtılar hepimiz çıktık. Biz çıktıktan sonra alev aldı" diye konuştu.

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - 8
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - 9

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