Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Başkentte seyir halindeyken yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir otobüs firmasının İstanbul-Erzincan seferini yapan 35 AAV 984 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Bulvarı GİMAT kavşağında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.
Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki yolcuların hızla tahliye edilmesi sonucu, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay sırasında çevrede bulunan halı saha işletmecisi Erdal Armağan, "Aşağıda otobüsün lastiği patladı. Patlama sesine çıktım. Yoldan geçen diğer araçlar otobüsü uyardı ama otobüs sürüşe devam etti. Bu şekilde bir süre sonra altından ateş çıkmaya başladı. Ardından alev topuna döndü" dedi.
Otobüsün patlak lastikle bir süre yoluna devam ettiğini belirten yolculardan Güneş Bilgebey de, "Otobüs Ankara'nın girişinde birkaç kez durdu. En son durdurduktan sonra arka lastiklerinin patladığını söylediler. Ankara'nın girişinden Batıkent'e kadar bu şekilde ilerledik. Yandan geçen arabalar bizi uyarmak için kornaya bastı. Daha sonra kapıları açtılar hepimiz çıktık. Biz çıktıktan sonra alev aldı" diye konuştu.