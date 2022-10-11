Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Otobüsün patlak lastikle bir süre yoluna devam ettiğini belirten yolculardan Güneş Bilgebey de, "Otobüs Ankara'nın girişinde birkaç kez durdu. En son durdurduktan sonra arka lastiklerinin patladığını söylediler. Ankara'nın girişinden Batıkent'e kadar bu şekilde ilerledik. Yandan geçen arabalar bizi uyarmak için kornaya bastı. Daha sonra kapıları açtılar hepimiz çıktık. Biz çıktıktan sonra alev aldı" diye konuştu.