Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp

Haberler - Anadolu Ajansı 11.06.2022 - 22:01 | Son Güncelleme : 11.06.2022 - 22:16
Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Altındağ aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp ihbarı yapılan bir vatandaş için de arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu.
Çataklı, "Ankara-Altındağ-Tatlar’da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu.Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor." açıklamasında bulundu.
Öğleden sonra aniden bastıran ve kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.
AFAD, bölgede yaşananlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre; Ankara’da etkili olan yağış nedeniyle, saat 21.30 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam ihbar sayısının 3036'ya ulaştığı, İncesu ve Karapürçek’te su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi.
Sel sularına kapılan bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaş için de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.
Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı.
Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü, kendilerine önemli bir ihbar ulaşmadığını bildirdi. Çataklı, gelişmeleri AFAD Başkanlığında takip ettiklerini bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın akşama kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Büyükşehir Belediyesinin, tüm birimlerinden 1277 araç ve 3 bin 138 personeliyle teyakkuz halinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Ankara Valiliği, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, başkentte bir süredir devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmalarına yönelik düzenli uyarıların yapıldığı anımsatıldı.