Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp

BİR CAN KAYBI BİR KAYIP

Öğleden sonra aniden bastıran ve kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.

AFAD, bölgede yaşananlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; Ankara’da etkili olan yağış nedeniyle, saat 21.30 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam ihbar sayısının 3036'ya ulaştığı, İncesu ve Karapürçek’te su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi.

Sel sularına kapılan bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaş için de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.