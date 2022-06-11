Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu, trafikte aksamalar yaşandı. AFAD, ihbarlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı. Altındağ ilçesinde aracı ile sele kapılan İlkay Yiğit'in cansız bedenine ulaşılırken, kayıp ihbarı yapılan bir kişinin ise aracının selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulunduğu bildirildi. Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.06.2022 - 22:01 | Son Güncelleme : 11.06.2022 - 22:16

Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 1

'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Altındağ  aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp ihbarı yapılan bir vatandaş için de arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu. 

Çataklı, "Ankara-Altındağ-Tatlar’da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu.Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor." açıklamasında bulundu. 

Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 2

BİR CAN KAYBI BİR KAYIP

Öğleden sonra aniden bastıran ve kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.

AFAD, bölgede yaşananlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; Ankara’da etkili olan yağış nedeniyle, saat 21.30 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam ihbar sayısının 3036'ya ulaştığı, İncesu ve Karapürçek’te su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi. 

Sel sularına kapılan bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaş için de  arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 3

Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 4

Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 5

BİNALARIN ÇATILARI UÇTU

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı.

Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 6

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü.

Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 7

METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü, kendilerine önemli bir ihbar ulaşmadığını bildirdi. Çataklı, gelişmeleri AFAD Başkanlığında takip ettiklerini bildirdi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 8

AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın akşama kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 9

Büyükşehir Belediyesinin, tüm birimlerinden 1277 araç ve 3 bin 138 personeliyle teyakkuz halinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 10

BİR UYARI DA VALİLİKTEN GELDİ

Ankara Valiliği, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, başkentte bir süredir devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmalarına yönelik düzenli uyarıların yapıldığı anımsatıldı.

Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 11
Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 12
Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 13
Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 14
Ankara'da şiddetli sağanak: Bir can kaybı, bir kayıp - 15

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