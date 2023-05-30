Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 1

Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 2

Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 3

Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 4

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki alt geçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 5

Sıhhiye'de de ev ve iş yerlerini su bastı.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 6

Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 7

ÖĞRENCİLERDEN OTOBÜSE AKIN

Mamak ilçesinin Cengizhan Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen ve yağmurdan kaçmak isteyen öğrenciler de, durağa gelen otobüse koştu.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 8

SİNCAN'DA HORTUM

Sincan ilçesindeki Belören Dağı mevkisinde ise hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 9

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, kentte etkili olan sağanak sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir. Kamuoyuna duyurulur.''

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 10
Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 11
Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 12
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