Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu, trafikte aksamalar yaşandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.06.2022 - 16:14

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 1

'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 2

Öğleden sonra aniden bastıran ve kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 3

Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 4

Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 5

BİNALARIN ÇATILARI UÇTU

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 6

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 7

METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü, kendilerine önemli bir ihbar ulaşmadığını bildirdi. Çataklı, gelişmeleri AFAD Başkanlığında takip ettiklerini bildirdi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 8

AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın akşama kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 9

Büyükşehir Belediyesinin, tüm birimlerinden 1277 araç ve 3 bin 138 personeliyle teyakkuz halinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 10
Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 11
Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 12
Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 13
Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 14
Ankara'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 15

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