Ankara'da sıradan bir gün

Ankara Güvenpark'ta toplanan ''Parkour'' sporundaki hünerlerini sergiledi.
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Anadolu Ajansı 03.03.2020 - 10:27
Yeteneklerini en verimli şekilde kullanıp, sınırlarını zorlayarak, vücudun hızlı ve etkili biçimde hareket etmesini hedefleyen bir beden eğitimi türü olan ''Parkour'', ülkemizde de ilgi gösterilen bir spor haline geldi.
Günümüzde şehir sporu olarak da anılan bu spora ilgi duyan gençler, uygun alanlarda hünerlerini sergiliyor.
'Parkour'cuların Ankara'daki adresi ise Güvenpark...
Güvenpark'ta bir araya gelen gençler sergiledikleri zorlu hareketlerle dikkatleri üzerlerine çekiyor.
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