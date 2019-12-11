Ankara'da 'şırınga çikolata'dan ölen Mert son yolculuğuna uğurlandı

ÇİKOLATAYI YERKEN FENALAŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mert Yağız Köksal'ın ölümüne, kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatanın neden olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, ilk bilgilere göre sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.