Ankara'da su kesintileri bitti

DSİ'den ise o iddiaya yanıt geldi ve "Gecikmeye mahal vermeden çözüm önerilerinin tamamı ASKİ Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir." denilmişti.

DSİ açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin basın açıklamasında iddia edildiğinin aksine, içme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ASKİ’nin asli görevidir."