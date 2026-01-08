Ankara'da su kesintileri bitti
08.01.2026 15:04
Son Güncelleme: 09.01.2026 16:49
NTV - Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde su kesintilerinin sona erdiğini duyurdu. Uzun süredir devam eden su kesintileri tartışmaları da beraberinde getirmişti. ABB ve Devlet Su İşleri'nden (DSİ) art arda açıklamalar gelmişti.
ABB'den yapılan yazılı açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı’nda yürüttüğü çalışmaların gece saatlerinde tamamlandığı belirtildi.
Çalışmalar sonucu su alma sisteminin altındaki kullanılabilir suyun da sisteme dahil edildiği açıklandı.
Sistemdeki 27 pompanın çalışır hale getirildiği duyuruldu.
Belediyenin açıklamasında, Ankara'da yaşanan su kesintilerinin basınç düşüklüğünden kaynaklandığı da ifade edildi.
Başkentte yaşanan su kesintileri tartışmaları da beraberinde getirmişti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eleştirilere "Bu durum kuraklığın sonucudur." ifadesiyle yanıt vermişti.
Açıklamada yeni su kaynaklarının bulunması, tahsis edilmesi ve Ankara'ya kazandırılmasına ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) defalarca yazı yazıldığı ancak buna karşın DSİ'nin gereken hızı göstermediği savunulmuştu.
DSİ'DEN YANIT
DSİ'den ise o iddiaya yanıt geldi ve "Gecikmeye mahal vermeden çözüm önerilerinin tamamı ASKİ Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir." denilmişti.
DSİ açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin basın açıklamasında iddia edildiğinin aksine, içme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ASKİ’nin asli görevidir."
237 GÜNLÜK SU KALDI
DSİ, Ankara'nın 237 günlük suyu olduğunu da açıklamıştı.
Mevcutta kentin barajlarının aktif doluluk oranının 4,7 olduğu bildirildi ve geçen yıl aynı dönemde bu oranın yüzde 22,7 olduğu hatırlatılmıştı.
SU TASARRUFU ÇAĞRISI
ASKİ ise su tasarrufu çağrısında bulunmuştu.
ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, kente kar yağdığını ancak karın erimediği için barajlara etkisi olmadığını ifade edip vatandaşları su konusunda hassas davranmaya davet etmişti.