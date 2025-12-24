Ankara'da su kesintileri sürüyor. O ilçede 14 saat su kesintisi yaşanacak (24 Aralık 2025 ASKİ su kesintisi programı)

Ankara'da yaşayan ve ikamet ettikleri ilçelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 24 Aralık tarihli su kesintisi programını araştırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 24 Aralık tarihli su kesintisi programını paylaştı. Ankara'nın birçok ilçesinde bugün de su kesintisi yaşanmaya devam edecek. Bazı ilçe ve mahallelerde ise kesinti 14 saate kadar sürecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Aralık ASKİ su kesintisi listesi.