Ankara'da su kesintisi sürüyor. Gece saatlerine kadar gelmiyor, esnaf tepki gösteriyor

Keçiören'de esnaf Kamil Orta da su kesintileri nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Kentteki su sıkıntısının barajlardaki kayıp-kaçaktan kaynaklandığını değerlendiren Orta, "Müşteriye hizmet verirken zorlanıyoruz. Cam keserken su kullanmamız gerekiyor. 5 litrelik pet bidonu alıyoruz, makineye su dolduruyoruz. O şekilde cam kesmeye çalışıyoruz, kestiğimiz cam da bildiğiniz zehir zaten. O tozu yutuyoruz. Bizi 30 sene önceye geri döndürdüler." ifadelerini kullandı.

Orta, "Abdest almamızı bile engelliyor ve en çok sıkıntı çektiğimiz bu. Bu işe çözüm bulsunlar artık." dedi

Pursaklar'da erkek kuaförlüğü yapan Batıkan Aksu da dükkanlarında su sıkıntısı çektiklerini belirterek, "Bir, bir buçuk haftadır sularımız kesiliyor, akmıyor. Müşterilerimiz azalıyor bu yüzden. Saç yıkayamıyoruz. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.