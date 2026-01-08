Ankara'da su kesintisi tartışması. DSİ "Sorumluluk ASKİ'de" dedi
08.01.2026 15:04
NTV - Haber Merkezi
Ankara'da uzun süredir devam eden su kesintilerinin yanı sıra bir yandan da sorumluluk kimse tartışması var. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden açıklamalar var.
Başkent Ankara'da su kesintileri tartışmaları da beraberinde getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, eleştirilere "Bu durum kuraklığın sonucudur." ifadesiyle yanıt verdi.
Açıklamada yeni su kaynaklarının bulunması, tahsis edilmesi ve Ankara'ya kazandırılmasına ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) defalarca yazı yazıldığı ancak buna karşın DSİ'nin gereken hızı göstermediği savunuldu.
DSİ'DEN YANIT
DSİ'den ise o iddiaya yanıt geldi ve "Gecikmeye mahal vermeden çözüm önerilerinin tamamı ASKİ Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir." denildi.
DSİ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin basın açıklamasında iddia edildiğinin aksine, içme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ASKİ’nin asli görevidir."
237 GÜNLÜK SU KALDI
DSİ, Ankara'nın 237 günlük suyu olduğunu da açıkladı.
Mevcutta kentin barajlarının aktif doluluk oranının 4,7 olduğu bildirildi ve geçen yıl aynı dönemde bu oranın yüzde 22,7 olduğu hatırlatıldı.
SU TASARRUFU ÇAĞRISI
ASKİ ise su tasarrufu çağrısında bulundu.
ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, kente kar yağdığını ancak karın erimediği için barajlara etkisi olmadığını ifade edip vatandaşları su konusunda hassas davranmaya davet etti.