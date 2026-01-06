Ankara'da su krizi. Gece saatlerine kadar su yok! Çeşmelerde kuyruk oluştu
06.01.2026 16:22
AA
Ankara'da uygulanan dönüşümlü su kesintisine vatandaşlar tepkili. Sabah kesilen suların diğer gün sabaha karşı geldiğini ifade eden vatandaşlar evlerine su götürmek için ellerinde bidonlarla çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.
Ankara'da kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle ASKİ tarafından su kesintileri sürmeye devam ediyor.
Su kesintileri ve basınç düşüklüğü nedeniyle vatandaşlar, çevrede bulunan çeşmelerden su temin ediyor.
Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak ve Altındağ'da vatandaşlar, su ihtiyacını kaynak suyu çeşmelerinden gideriyor.
Evlerine su götürmek için ellerinde bidonlarla sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.
Çeşmeye, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nden su temin etmek için gelen vatandaşlardan Mustafa Sipahi, son günlerde gün içinde sürekli su kesintisi yaşadıklarını belirtti.
Suyun saat 12.00-13.00 gibi kesildiğini akşam 19.00-20.00 saat aralığında geldiğini ifade eden Sipahi, "Bidonlarla doldurup doldurup götürüyoruz. Banyo, çamaşır, bulaşık... Bunların hepsi sıkıntı. 3-4 günde bir gelip su alıyoruz." dedi.
BÜTÜN GÜN SU YOK
Keçiören ilçesinden su doldurmak için gelen Ahmet Yüce de "Sabah 09.00-10.00 gibi sular kesiliyor, gece 04.00-05.00'e doğru geliyor. Çocuklarım işe gidiyor, banyo yapamıyorlar. Sıkıntıdayız." diye konuştu.
Yüce, belediyeye tepki gösterdi.
Kesintiler nedeniyle evde sorun yaşadıklarını anlatan Mamak ilçe sakinlerinden Fatma Yamaç ise "Sularımızdan çamur akıyor, çaya, yemeğe koyamıyoruz, burada sıra bekliyoruz. İki bidon doldurup eve gidiyoruz." diye konuştu.