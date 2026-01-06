Ankara'da su krizi. Gece saatlerine kadar su yok! Çeşmelerde kuyruk oluştu

Çeşmeye, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nden su temin etmek için gelen vatandaşlardan Mustafa Sipahi, son günlerde gün içinde sürekli su kesintisi yaşadıklarını belirtti.

Suyun saat 12.00-13.00 gibi kesildiğini akşam 19.00-20.00 saat aralığında geldiğini ifade eden Sipahi, "Bidonlarla doldurup doldurup götürüyoruz. Banyo, çamaşır, bulaşık... Bunların hepsi sıkıntı. 3-4 günde bir gelip su alıyoruz." dedi.